الملك محمد السادس يدعو لإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب الجالية المغربية

هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس ان الدولة تقوم بمجهودات كبيرة، لضمان حسن استقبال مغاربة العالم. ولكن ذلك لا يكفي. لأن العديد منهم ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات، لقضاء أغراضهم الإدارية، أو إطلاق مشاريعهم.

وأضاف جلالة الملك في خطاب موجه للأمة بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب ، ان المغرب يحتاج اليوم، لكل أبنائه، ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب، أو عبر مختلف أنواع الشراكة، والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة.

ودعا جلالة الملك لإحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها.

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