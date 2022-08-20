الملك محمد السادس

الملك محمد السادس يدعو لإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب الجالية المغربية

2022-08-20 / 22:01
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هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس ان الدولة تقوم بمجهودات كبيرة، لضمان حسن استقبال مغاربة العالم. ولكن ذلك لا يكفي. لأن العديد منهم ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات، لقضاء أغراضهم الإدارية، أو إطلاق مشاريعهم.

وأضاف جلالة الملك في خطاب موجه للأمة بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب ، ان المغرب يحتاج اليوم، لكل أبنائه، ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب، أو عبر مختلف أنواع الشراكة، والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة.

ودعا جلالة الملك لإحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها.

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تعليق واحد

  1. ااسلام عليكم
    لو الملك يعين حكومة فقط بكفات من الجالية المغربية في خمس سنين المغرب يتطور احسن من عشرين سنة من حكومة محلية
    الجالية و خاصة المترعرعين و المولدين في الخارج تتوفر فيهم اربع ميزات
    النزاهة : من صفا الشغل في اروبا النزاهة حيث ثقافة النتيجة و المسولية موجودة
    الاعتماد على النفس : في اربا لا يوجد ابن فلان …و زيادة على ذالك المغاربة يعتمدون على انفسعم مهم العنصرية للوصول لمناصب عليا
    الكفات ذو خبرات عالية هناك مغاربة يسيرون كبار الشركات العالمية و ذو خبرات في مجالات عديدة
    و ثقافة التضحية: في اروبا الشباب يشتغل من سن مبكر و لما يتعود على التضحية و الاجتهاد
    الحكومات المحلية لها ميزات
    خونة؛ اغلبهم خونة و يفكرون في انفسهم
    جهلة: لما نرى تدخلات بغضهم في القنوات نرى مستوى جهلهم
    كسالة: لايشتغلون و النوم هو هدفهم
    اغلبيتهم منتوج الادارة الفاسدة و الكسولة
    النفوذ: كلهم وصلو مناصب بدون تضخية فقط عن طريق علاقات و لا يصلحون و لاخبرة لديهم
    اتمنى من الملك ان يعين حكومة من كفات مغربية في ارض المهجر ليلقنو درس للخونة
    لابد اخذ الاعتبار انا هذا الكفات اوربا تدفع عليهم اي ثمن للاسفتادة بخبرتهم

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