الملك محمد السادس يشيد بجهود أفراد الجالية في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية
هبة بريس - الرباط
قال الملك محمد السادس ان حجر الزاوية في الدفاع عن مغربية الصحراء. هو وحدة الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة، أينما كانوا، للتصدي لمناورات الأعداء.
واشاد الملك محمد السادس ، في خطاب موجه للامة بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والعشب ، بافراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يبذلون كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية، من مختلف المنابر والمواقع، التي يتواجدون بها.
وقال جلالة الملك ، ان المغرب يملك جالية تقدر بحوالي خمسة ملايين، إضافة إلى مئات الآلاف من اليهود المغاربة بالخارج، في كل أنحاء العالم حيث ان مغاربة العالم يشكلون حالة خاصة في هذا المجال، نظرا لارتباطهم القوي بالوطن، وتعلقهم بمقدساته، وحرصهم على خدمة مصالحه العليا، رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم.
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مغاربة العالم ندافع عن الوحدة الترابية للمملكة ونحن جنود مجندون للدفاع عن الوطن ولكن نعاني من بعض المسؤولين المحليين امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب وبدون حل قضايا ومشاكل الجيل الأول فإننا سنخسر الأجيال القادمة من أبنائهم الدين اصبحو يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها لانه لا يمكن للابن ان يرى ابوه وهو مضلوم يترامى بين الادارات بسبب بعض المسؤولين المحليين الفاسدين وفي الاخير يجد نفسه بين حلين كلاهما مر اما ان يسمح في حقه او عمله وغالبا يسمح في حقه ويرجع إلى عمله وهو مصاب بالاعصاب والسكر وارتفاع الضغط بسبب بعض المسؤولين المحليين ادا يجب حل قضايا ومشاكل الجيل الأول بالمحاكم والادارات الأخرى قبل فوات الأوان لان مغاربة العالم قدمو الكتير لوطنهم اقتصاديا ومازالو يساهمون في الاقتصاد الوطني بحيت كانو يقتصدون في الأكل والشرب والسكن والملبس وفي كل شي من أجل إرسال العملة الصعبة إلى المغرب مند الستينات والى الان ولكن يجب حل قضاياهم ومشاكلهم بالادارات اللهم قد بلغت