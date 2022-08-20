الملك محمد السادس يشيد بجهود أفراد الجالية في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية

هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس ان حجر الزاوية في الدفاع عن مغربية الصحراء. هو وحدة الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة، أينما كانوا، للتصدي لمناورات الأعداء.

واشاد الملك محمد السادس ، في خطاب موجه للامة بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والعشب ، بافراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يبذلون كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية، من مختلف المنابر والمواقع، التي يتواجدون بها.

وقال جلالة الملك ، ان المغرب يملك جالية تقدر بحوالي خمسة ملايين، إضافة إلى مئات الآلاف من اليهود المغاربة بالخارج، في كل أنحاء العالم حيث ان مغاربة العالم يشكلون حالة خاصة في هذا المجال، نظرا لارتباطهم القوي بالوطن، وتعلقهم بمقدساته، وحرصهم على خدمة مصالحه العليا، رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم.

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