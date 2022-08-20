الملك محمد السادس‬⁩: أربعون في المائة من دول افريقيا فتحت قنصليات في الداخلة و العيون

2022-08-20 / 21:33
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هبة بريس - الرباط

وجه صاحب الملك محمد السادس،مساء اليوم السبت، خطابا ساميا إلى الامة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب.

وقال جلالة الملك ان العديد من الدول الوازنة عبرت عن دعمها، وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

واضاف جلالة الملك بالقول إن الموقف البناء من مبادرة الحكم الذاتي، لمجموعة من الدول الأوروبية، منها ألمانيا وهولندا والبرتغال، وصربيا وهنغاريا وقبرص ورومانيا، سيساهم في فتح صفحة جديدة في علاقات الثقة، وتعزيز الشراكة النوعية، مع هذه البلدان الصديقة.

واردف جلالته قائلا :” ونود هنا، أن نعبر أيضا عن اعتزازنا بمواقف أشقائنا الأفارقة، حيث قامت حوالي 40 في المئة من الدول الإفريقية، تنتمي لخمس مجموعات جهوية، بفتح قنصليات في العيون والداخلة.”

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