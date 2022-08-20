الملك محمد السادس : ندعو الشركاء التقليديين والجدد الى تبني موقف واضح من مغربية الصحراء

هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس، إن المغرب حقق إنجازات كبيرة في قضية الصحراء وموقف الولايات المتحدة من هذه القضية لم يتغير.

ودعا جلالة الملك في خطاب موجه للامة بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب ، الدول التي ترتبط مع المغرب بشراكات لتوضيح موقفها (الملتبس) من قضية الصحراء المغربية بما فيها الشركاء التقليديين والجدد .

واضاف جلال الملك قائلا :”‬⁩ أوجه رسالة واضحة للجميع إن ملف ⁧‫الصحراء المغربية‬⁩ هو النظارة التي ينظر بها المغرب للعالم والمقياس الصريح الذي يقيس به صدق الصداقات”

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