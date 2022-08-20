الملك محمد السادس : ندعو الشركاء التقليديين والجدد الى تبني موقف واضح من مغربية الصحراء

2022-08-20 / 21:27
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هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس، إن المغرب حقق إنجازات كبيرة في قضية الصحراء وموقف الولايات المتحدة من هذه القضية لم يتغير.

ودعا جلالة الملك في خطاب موجه للامة بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب ، الدول التي ترتبط مع المغرب بشراكات لتوضيح موقفها (الملتبس) من قضية الصحراء المغربية بما فيها الشركاء التقليديين والجدد .

واضاف جلال الملك قائلا :”‬⁩ أوجه رسالة واضحة للجميع إن ملف ⁧‫الصحراء المغربية‬⁩ هو النظارة التي ينظر بها المغرب للعالم والمقياس الصريح الذي يقيس به صدق الصداقات”

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‫2 تعليقات

  1. على فرنسا أن تخرج من المنطقة الرمادية و تعترف صراحة بمغربية الصحراء لأن ما يربطها مع المغرب أكبر بكثير من مجرد علاقات دبلوماسية، ازيد من ألف شركة فرنسية تنشط ضمن الاقتصاد المغربي، والجالية المغربية بفرنسا تعد الثانية اضافة إلى الفرنسيين المقيمين بالمغرب أو الوافدين كسياح للمغرب…

  2. حفظك الله يا صاحب الجلالة وحفظ شعبك وحفظ وطننا موحدا كبيرا من طنجة إلى الكويرة .

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