الملك محمد السادس : نثمن عاليا موقف اسبانيا من ملف الصحراء
هبة بريس - الرباط
قال الملك محمد السادس ، ان ثورة الملك والشعب تجسد ملحمة تاريخية تعبر عن تلاحم العرش والشعب .
واضاف جلالة الملك مساء اليوم السبت في خطاب موجه للامة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب ، ان المملكة حققت خلال السنوات الاخيرة مكاسب دبلوماسية بخصوص الوحدة الترابية ، ابرزها الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء ومواقف عدد من البلدان الايجابي تجاه هذا الملف المفتعل .
وأردف جلالة الملك قائلا :” نثمن عاليا موقف اسبانيا من قضية الصحراء المغربية ..” على اعتبار ان مدريد تعرف جيدا خبايا هذا الملف .
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تعليق واحد
بالفعل اتخدت إسبانيا موقفا واضحا وصريحا تجاه قضية وحدتنا الترابية.