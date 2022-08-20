الملك محمد السادس : نثمن عاليا موقف اسبانيا من ملف الصحراء

2022-08-20 / 21:08
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هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس ، ان ثورة الملك والشعب تجسد ملحمة تاريخية تعبر عن تلاحم العرش والشعب .

واضاف جلالة الملك مساء اليوم السبت في خطاب موجه للامة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب ، ان المملكة حققت خلال السنوات الاخيرة مكاسب دبلوماسية بخصوص الوحدة الترابية ، ابرزها الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء ومواقف عدد من البلدان الايجابي تجاه هذا الملف المفتعل .

وأردف جلالة الملك قائلا :” نثمن عاليا موقف اسبانيا من قضية الصحراء المغربية ..” على اعتبار ان مدريد تعرف جيدا خبايا هذا الملف .

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تعليق واحد

  1. بالفعل اتخدت إسبانيا موقفا واضحا وصريحا تجاه قضية وحدتنا الترابية.

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