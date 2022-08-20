راغب علامة رفقة زوجة السفير العراقي وزوجته

صور سفير العراق مع راغب علامة تثير جدلا والخارجية العراقية تتحرك

2022-08-20 / 20:47
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هبة بريس - وكالات

أثارت صور السفير العراقي لدى الأردن، حيدر العذاري، وزوجته، مع الفنان اللبناني راغب علامة جدلا في العراق، بعدما وصفها مغردون بأنها “لا تليق بسفير العراق”.

ونشرت وزارة الخارجية العراقية، بيانا، عصر اليوم، أكدت خلاله أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لتصرف الوزير.وقال البيان الصادر عن الخارجية العراقية، إنه “نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صور تعني بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية”

وأضاف البيان أن “الوزارة تلفت عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية”.

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تعليق واحد

  1. مرات السفير العراقي عطية وجها لعند المغني لهو راغب علامة. كون تصاب صدام حسين يربيك

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