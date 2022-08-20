اسبانيا ..احتواء حريق غابات ضخم في منطقة فالنسيا

2022-08-20 / 20:39
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هبة بريس- وكالات

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم السبت، عن احتواء حريق بيجيس الضخم في منطقة فالنسيا (شرق البلاد).

وكتبت خدمة الطوارىء بمنطقة فالنسيا في تغريدة أن “احتواء الحريق يتم بشكل إيجابي. لا ألسنة لهب في محيطه. اضطررنا إلى العمل في وديان يصعب الوصول إليها حيث ارتفعت ألسنة لهب”.

وأعلن رئيس منطقة فالنسيا زيمو بويغ أن “تطورات إيجابية سجلت بشأن حريق بيجيس وتم احتواؤه”.

وأوضحت المديرية الوطنية للأمن، من جهتها، أن الحريق امتد على مساحة 135 كيلومترا وأن الإجلاء الاحترازي لـ 2200 شخص سيظل ساريا، وكذا منع نحو 1500 شخص من الخروج من بلدتي الكوبلاس وأنديلا.

ويسعى مئات من عناصر الإطفاء مدعومين بمروحيات وطائرات إلى إخماد هذا الحريق الذي اندلع الاثنين الماضي في مقاطعة كاستيلون واقترب بشكل خطير من متنزه سييرا كالديرونا الطبيعي.

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