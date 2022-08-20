الهند.. مصرع 15 شخصا في فيضانات شمال البلاد

هبة بريس - وكالات

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم في الهند إثر انزلاقات أرضية تسببت فيها الأمطار الموسمية التي تضرب الهيمالايا، وذلك وفق ما أفادت به السلطات يوم السبت.

وأعلنت الحكومة، في بيان، أنه تم إرسال مسعفين إلى منطقة ماندي في إقليم هيماشيل براديش (شمال)، حيث جرف الفيضان منزلين وتسبب في مقتل ثمانية أشخاص. كما قُتل في المنطقة سبعة أشخاص آخرين بسبب الانزلاقات الأرضية والفيضانات .

وأظهرت صور بثها التلفزيون جزءا من جسر للسكك الحديدية جرفه الطوفان في منطقة كانغرا، في حين أغلقت المدارس أبوابها في المناطق الأكثر تضررا.

وتحدث الانزلاقات والفيضانات غالبا في الهند خلال فترة هطول الأمطار الموسمية (ما بين يونيو وشتنبر)، ويقدر الخبراء أن التغير المناخي يتسبب في تزايد تواترها وحدتها ويحذرون من طابعها الفجائي.

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