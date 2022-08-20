السلطات تواصل جهودها لإطفاء حريق غابة “كتامة” إقليم الحسيمة

هبة بريس - و م ع

تتواصل الجهود، على قدم وساق، للسيطرة على حريق غابوي اندلع الأربعاء الماضي بغابة جبل “أغاندرو” المحاذي لدوار تالغونت بجماعة عبد الغاية السواحل بقيادة إكاون، دائرة كتامة بإقليم الحسيمة.

وأفادت مصادر محلية بعمالة الحسيمة بأن جهود كافة المتدخلين من سلطات محلية ووقاية مدنية وأعوان إدارة المياه والغابات والدرك الملكي والقوات المساعدة وأفراد من القوات المسلحة الملكية، تضافرت، تحت إشراف السلطات الإقليمية، من أجل السيطرة على هذا الحريق الذي أتى حتى الآن على نحو 55 هكتار من الغطاء الغابوي.

وأضاف المصدر ذاته أن طائرات “كنادير” المتخصصة في إطفاء الحرائق ، نفذت أمس الجمعة، مجموعة من الطلعات الجوية في محاولة للسيطرة على الحريق ومنع اتساع رقعته.

وتابع المصدر أن وعورة تضاريس المنطقة وارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح، ساهمت في صعوبة عملية السيطرة على هذا الحريق في وقت قياسي.

كما أشار إلى مساهمة بعض المتطوعين من الساكنة المحلية في الجهود الرامية للسيطرة على هذا الحريق ومحاولة إخماده.

وحسب المصدر ذاته ، فالحريق لم يخلف أي خسائر في الأرواح البشرية، كما جرى فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة لتحديد أسباب اندلاع هذا الحريق.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5