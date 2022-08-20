عفو ملكي على 588 شخصا بمناسبة عيد الشباب

هبة بريس - و م ع

بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 588 شخصا، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وبحسب بلاغ وزارة العدل فان المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 413 نزيلا وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 15 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 391 نزيلا

– تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة: 01 نزيلة واحدة

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 06 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 175 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 57 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 16 شخصا

– العفو من الغرامة لفائدة: 91 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 10 أشخاص

– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة: 01 شخص واحد

المجموع العام: 588

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8