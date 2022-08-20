الصحفي اسماعيل التزارني يقرر مقاضاة “شركة انوي” بعد محاولة النصب عليه

هبة بريس - الرباط

كشف الصحفي اسماعيل التزارني، عن عزمه مقاضاة شركة “اينوي” بعد محاولة النصب عليه.

وعن تفاصيل الواقعة، قالالصحفي اسماعيل “قصدت وكالة شركة الاتصالات inwi، الثلاثاء الماضي، بمدينة بوزنيقة قصد القيام باشتراك للاستفادة من الانترنت، لكن الموظف بعدما رقن معلومات بطاقتي الوطنية على الحاسوب أخبرني بأن في ذمتي 2300 درهم علي أن أؤديها للشركة بذريعة أنني استفدت سابقا من خدمة I-Dar للانترنت!!!!”

وأضاف “أكدت له بأنني لم يسبق بي أن اشتركت في هذه الخدمة ودعوته للتأكد مجدد مؤكدا له أن هناك خطأ ما. وبعدما دخلت معه في سجال اكتفى بالقول بأن “هادشي اللي في السيستيم”.. اتصلت مباشرة بمصلحة الزبناء فأكدوا لي بأن اشتراكا تم ببطاقتي الوطنية قبل سنة من مدينة الدار البيضاء.. وأعطوني رقم الخط، مع العلم أنني أقطن في سلا منذ بداية 2015.. عاودت الاتصال بمصلحة الزبناء أكثر من مرة مستنكرا هذا “التخربيق” وهذا النصب، ودعوتهم إلى تصحيح هذه الخطأ أو بالأحرى الجريمة، لكن الموظفة تكتفي بالقول بأنها سجلت لي شكاية وأنهم سيتصلون بي لإصلاح هاذ المشكل بعد التأكد.”

الغريب، يضيف ذات المتحدث، أنني زرت أكثر من وكالة للشركة وطلبت منهl مدي بنسخة من عقد الاشتراك المزعوم وورقة تتضمن ما زعموا أنه بذمتي لكن دون جدوى !!!! اتصلت مجددا بمصلحة الزبناء وطلبت نسخة من العقد المزعوم فوجهوني مجددا إلى اقرب وكالة…

وبعد هذا العبث، يسترسل الصحفي الزميل اسماعيل التزارني، قررت وضع شكاية بالشركة لدى النيابة العامة، فقصدت أمس الجمعة ابتدائية بنسليمان باعتبارها أقرب محكمة لسكني، لكن وكيل الملك رفض تسلم الشكاية، مسترسلا بالقول “بداية الأسبوع إن شاء الله سأضع شكاية لدى النيابة العام عن طريق محام.”

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