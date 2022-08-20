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كورونا بالمغرب.. 78 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

2022-08-20 / 17:02
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم السبت 20 غشت عن تسجيل 78 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 103 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 35.965 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة، و 6 ملايين و734 ألفا و475 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و379 ألفا و661 شخصا مقابل 24 مليونا و887 ألفا و817 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

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