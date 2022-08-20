مأساة بالمحمدية.. شاحنة تدهس شابين داخل سيارتهما

2022-08-20 / 16:13
1
محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن حادثة سير مروعة شهدتها اليوم السبت الطريق الرابطة بين بوزنيقة و المحمدية، خلفت مصرع شابين في عملية دهس ناجمة عن اصطدام قوي بين شاحنة لنقل الݣرافيت وسيارتهما الخفيفة في حادثة وصفت بالمأساوية.

الفاجعة التي انضافت إلى مأساة حادثة السير الأخيرة بمدينة خريبكة، عجلت بحضور عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية، الذين انتقلوا ألى عين المكان للتحقيق في الحادث، والعمل على اجلاء جثتي الهالكين صوب مستودع الأموات بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار استكمال كافة الاجراءات القانونية لمعرفة ملابسات وظروف الفاجعة.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قتيل وجرحى جراء حادث مميت ضواحي كلميم..

قتيل وجرحى جراء حادث مميت ضواحي كلميم..

2022-08-20 / 20:01
Photo of أمن أكادير يكشف حقيقة قتل سيدة بمتنزه للمشي

أمن أكادير يكشف حقيقة قتل سيدة بمتنزه للمشي

2022-08-20 / 11:38
Photo of تارودانت : إستمرار فاجعة ريان ..سقوط طفلة في بئر مهجور

تارودانت : إستمرار فاجعة ريان ..سقوط طفلة في بئر…

2022-08-19 / 20:18
Photo of الناظور.. إيقاف 6 أشخاص وحجز حوالي 3 أطنان من مخدر الشيرا

الناظور.. إيقاف 6 أشخاص وحجز حوالي 3 أطنان من…

2022-08-19 / 17:31
Photo of عاجل.. اندلاع حريق هائل بغابة “اغندور” ضواحي الحسيمة

عاجل.. اندلاع حريق هائل بغابة “اغندور” ضواحي الحسيمة

2022-08-19 / 16:51
Photo of الرصاص يلعلع بمكناس لتوقيف شخص هدد الأمن ب”سيفين”

الرصاص يلعلع بمكناس لتوقيف شخص هدد الأمن ب”سيفين”

2022-08-19 / 14:08
Photo of طانطان:  وفاة طفل غرقا بمصب واد درعة

طانطان:  وفاة طفل غرقا بمصب واد درعة

2022-08-19 / 09:25
Photo of عشرات المواطنون يتبرعون بالدم للمصابين بفاجعة “خريبكة” (+فيديو)

عشرات المواطنون يتبرعون بالدم للمصابين بفاجعة “خريبكة” (+فيديو)

2022-08-18 / 18:07
Photo of انتحار شخص في ظروف غامضة بفاس

انتحار شخص في ظروف غامضة بفاس

2022-08-18 / 09:58
Photo of ارتفاع حصيلة “فاجعة خريبكة ” الى 23 قتيلا

ارتفاع حصيلة “فاجعة خريبكة ” الى 23 قتيلا

2022-08-17 / 22:39

تعليق واحد

  1. لاوحول و لا قوة الا بالله
    والله تسعة وتسعون في المئة هو التهور و عدم احترام قانون السير . انه من المؤسف جدا ان تزهق ارواح مجانا بعدم احترام قانون السير و التهور الا محدود .السائقون جميعا لا يحترمون اي شيء كانهم مجانين ولا يبالون بخطورة الطريق .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق