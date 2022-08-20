مأساة بالمحمدية.. شاحنة تدهس شابين داخل سيارتهما

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن حادثة سير مروعة شهدتها اليوم السبت الطريق الرابطة بين بوزنيقة و المحمدية، خلفت مصرع شابين في عملية دهس ناجمة عن اصطدام قوي بين شاحنة لنقل الݣرافيت وسيارتهما الخفيفة في حادثة وصفت بالمأساوية.

الفاجعة التي انضافت إلى مأساة حادثة السير الأخيرة بمدينة خريبكة، عجلت بحضور عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية، الذين انتقلوا ألى عين المكان للتحقيق في الحادث، والعمل على اجلاء جثتي الهالكين صوب مستودع الأموات بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار استكمال كافة الاجراءات القانونية لمعرفة ملابسات وظروف الفاجعة.

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