متابع بتهمة إهانة موظف عمومي.. إيداع “ولد الشينوية” سجن عكاشة

هبة بريس

قررت النيابة العامة بمحكمة الدار البيضاء، متابعة المدعو “رضا ولد الشينوية” في حالة اعتقال وإيداعه سجن عكاشة.

وكشفت شقيقة المعني بالأمر في فيديو نشرته على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن رضا توجه رفقة شريكته لوضع شكاية بالمحكمة ضد أشخاص بتهمة السب والقذف والتشهير، قبل أن يدخل في خلاف تطور الى سب وشجار مع موظف بالمحكمة.

وأضافت ذات المتحدثة، أن المصالح الأمنية تدخلت واعتقلت ولد الشينوية، لتقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال بتهمة إهانة موظف عمومي وتحدد جلسة محاكمته .

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