ديو يجمع عثمان بلبل و بدر أخلوف و الأخير يكشف لهبة بريس التفاصيل

2022-08-20 / 16:21
0

من المرتقب أن يجمع كل من الفنانين بدر أخلوف و عثمان بلبل عمل غنائي على شكل ديو و مصور على طريقة الفيديو كليب.

و في هذا الصدد، كشف الفنان المغربي بدر أخلوف لجريدة هبة بريس الالكترونية عن تفاصيل “الديو”، معربا عن سعادته بهذا العمل الذي سوف يرى النور قريبا، آملا أن يكون عند حسن ظن جمهوره و مستوى تطلعاتهم.

و عن فكرة العمل المشترك الذي سيتم تصويره بمدينة تطوان، أكد بدر أخلوف أنه صاحب فكرة “الديو”، مشيدا بصوت و أخلاق زميله الفنان عثمان بلبل.

و يشار أن الأغنية الجديدة هي من كلمات و ألحان الفنان زهير البهاوي، توزيع محمد شريف، فيما لم يفصح عن إسم المخرج الذي سيتم تحت إشرافه إخراج الفيديو كليب.

و الجدير بالذكر أن ابن مدينة تطوان يعد من الفنانين الشباب الذين استطاعوا أن يبصموا أسمائهم في الساحة الفنية في وقت وجيز، كما أن أغانيه حظيت بإشادة جمهوره و محبيه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كوثر براني للمتنمرين :” للأسف ولا من معايير الجمال الشفط و النفخ”

كوثر براني للمتنمرين :” للأسف ولا من معايير الجمال…

2022-08-20 / 14:47
Photo of لأول مرة.. جميلة البدوي و فتاح الجريني يعلنان عن زواجهما

لأول مرة.. جميلة البدوي و فتاح الجريني يعلنان عن…

2022-08-20 / 09:44
Photo of غنى “بلاي باك” …نقابة الموسيقيين المصرية تُغَرِّم محمد فؤاد 20 ألف جنيه

غنى “بلاي باك” …نقابة الموسيقيين المصرية تُغَرِّم محمد فؤاد…

2022-08-19 / 21:07
Photo of بسبب آخر ظهور لها ..شرين عبد الوهاب تحظى بتعاطف رواد منصات التواصل الاجتماعي

بسبب آخر ظهور لها ..شرين عبد الوهاب تحظى بتعاطف…

2022-08-19 / 13:53
Photo of مصدر ينفي لهبة بريس دعوة رحمة رياض لإحياء حفل عيد الشباب

مصدر ينفي لهبة بريس دعوة رحمة رياض لإحياء حفل…

2022-08-19 / 11:42
Photo of إختتام “مهرجان الشواطئ رابافريكا” المنظم من طرف وزارة الثقافة

إختتام “مهرجان الشواطئ رابافريكا” المنظم من طرف وزارة الثقافة

2022-08-18 / 19:30
Photo of تأجيل محاكمة زوجة الميلودي إلى فاتح شتنبر

تأجيل محاكمة زوجة الميلودي إلى فاتح شتنبر

2022-08-18 / 15:37
Photo of محمد لخياري لهبة بريس :” أناشد سعد لمجرد و دنيا بطمة للإلتفات لخديجة البيضاوية”

محمد لخياري لهبة بريس :” أناشد سعد لمجرد و…

2022-08-18 / 14:30
Photo of في ذكرى ميلادها…رجوى الساهلي توجه رسالة مؤثرة لنجلتها

في ذكرى ميلادها…رجوى الساهلي توجه رسالة مؤثرة لنجلتها

2022-08-18 / 10:54
Photo of في جو عائلي.. إيمان بطمة تحتفل بخطوبتها

في جو عائلي.. إيمان بطمة تحتفل بخطوبتها

2022-08-18 / 09:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق