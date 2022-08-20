ديو يجمع عثمان بلبل و بدر أخلوف و الأخير يكشف لهبة بريس التفاصيل

من المرتقب أن يجمع كل من الفنانين بدر أخلوف و عثمان بلبل عمل غنائي على شكل ديو و مصور على طريقة الفيديو كليب.

و في هذا الصدد، كشف الفنان المغربي بدر أخلوف لجريدة هبة بريس الالكترونية عن تفاصيل “الديو”، معربا عن سعادته بهذا العمل الذي سوف يرى النور قريبا، آملا أن يكون عند حسن ظن جمهوره و مستوى تطلعاتهم.

و عن فكرة العمل المشترك الذي سيتم تصويره بمدينة تطوان، أكد بدر أخلوف أنه صاحب فكرة “الديو”، مشيدا بصوت و أخلاق زميله الفنان عثمان بلبل.

و يشار أن الأغنية الجديدة هي من كلمات و ألحان الفنان زهير البهاوي، توزيع محمد شريف، فيما لم يفصح عن إسم المخرج الذي سيتم تحت إشرافه إخراج الفيديو كليب.

و الجدير بالذكر أن ابن مدينة تطوان يعد من الفنانين الشباب الذين استطاعوا أن يبصموا أسمائهم في الساحة الفنية في وقت وجيز، كما أن أغانيه حظيت بإشادة جمهوره و محبيه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0