الملك محمد السادس

الملك يشيد بمستوى علاقات الصداقة بين المغرب والمجر

2022-08-20 / 15:12
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هة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيدة كاتلان نوفاك، رئيسة جمهورية المجر، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” يسعدني وجمهورية المجر تحتفل بعيدها الوطني، أن أبعث إليكن، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأطيب التهاني، مقرونة بأخلص المتمنيات لشعبكن بمزيد الازدهار والرخاء”.

وأضاف جلالة الملك ” وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بمستوى علاقات الصداقة بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكن حرصي على العمل سويا معكن من أجل مواصلة الارتقاء بها وبتعاوننا المشترك إلى أعلى مستوى، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.

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