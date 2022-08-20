كوثر براني للمتنمرين :” للأسف ولا من معايير الجمال الشفط و النفخ”

نجلاء مزيان

وجهت الفنانة المغربية كوثر براني عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، -وجهت- رسالة قاسية للأشخاص الذين انتقدوا إطلالتها في حفل “راب أفريكا”.

و كتبت براني عبر خاصية ستوري بنفس المنصة:“للأسف من كثرات ما ولينا كنشوفو الأجسام الرشيقة لي كلها مقادة عند دكاترة التجميل ولا الجسم العادي بالعيوب ديالو لي بزاف د النساء منا عندهم ولا ممقبولش، صح لبسي مجاش مناسب لكن راه خاص كلنا نتفقوا أن معايير الجمال للأسف تغيرات ولات خاصك تنفخي وتشفطي باش تباني زاز فعيون الناس فالانستغرام “.

و واصلت قائلة: “وهادي ماشي هي الحقيقة حيث ملي كنخرج الشارع كنشوف أن بزاف د النساء المغربيات بحالي كيشبهوني عندهم حبوب فوجههم عندهم كرش عندهم ترهلات ماشي باربي خارجة من مصنع لي كيقولو لابسة بونج من نيتكم داكشي لي بقالي”.

و في سياق منفصل، طرحت براني مؤخرا جديدها الفني تحت عنوان “عروسة”، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

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