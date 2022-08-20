الملك محمد السادس

بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.. الملك يخاطب المغاربة مساء اليوم السبت

2022-08-20 / 13:50
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هبة بريس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيوجه مساء اليوم السبت خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب.

وفي ما يلي بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة التاسعة من مساء يومه السبت 20 غشت 2022″.

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