تايوان: رصدنا 17 طائرة و5 سفن صينية حول الجزيرة

2022-08-20 / 13:16
1
هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 17 طائرة وخمس سفن صينية تعمل حول تايوان، اليوم السبت، مع مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية قرب الجزيرة.

وأضافت أنها تشمل أربع طائرات عبرت خط الوسط في مضيق تايوان، وهو حاجز غير رسمي بين الجانبين.

وأجرت الصين، التي تعتبر تايوان إقليما تابعا لأراضيها، مناورات حربية وتدريبات عسكرية حول الجزيرة، هذا الشهر؛ للتعبير عن غضبها من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ظهور فيديو آخر لرئيسة وزراء فنلندا وهي ترقص في ملهى

ظهور فيديو آخر لرئيسة وزراء فنلندا وهي ترقص في…

2022-08-20 / 23:40
Photo of اسبانيا ..احتواء حريق غابات ضخم في منطقة فالنسيا

اسبانيا ..احتواء حريق غابات ضخم في منطقة فالنسيا

2022-08-20 / 20:39
Photo of الهند.. مصرع 15 شخصا في فيضانات شمال البلاد

الهند.. مصرع 15 شخصا في فيضانات شمال البلاد

2022-08-20 / 20:23
Photo of يوم تاريخي.. اليونان تطوي صفحة 12 عاما من الرقابة الأوروبية الصارمة لاقتصادها

يوم تاريخي.. اليونان تطوي صفحة 12 عاما من الرقابة…

2022-08-20 / 17:53
Photo of الجزائر: احتراق أكثر من 10 آلاف هكتار من غابات محميّة فريدة

الجزائر: احتراق أكثر من 10 آلاف هكتار من غابات…

2022-08-20 / 17:46
Photo of فرنسا: نصف مليون شخص استقالوا من عملهم منذ بداية العام

فرنسا: نصف مليون شخص استقالوا من عملهم منذ بداية…

2022-08-20 / 16:45
Photo of برلمان الجبل الأسود يحجب الثقة عن الحكومة

برلمان الجبل الأسود يحجب الثقة عن الحكومة

2022-08-20 / 12:16
Photo of الشرطة الأمريكية تتجه إلى استخدام الدراجات الكهربائية

الشرطة الأمريكية تتجه إلى استخدام الدراجات الكهربائية

2022-08-20 / 11:50

محملة بالزيت والقمح.. سفينتا حبوب تغادران أوكرانيا

2022-08-20 / 11:12
Photo of بكاء شديد تأثرا بخطاب الزعيم الكوري الشمالي بعد شفائه

بكاء شديد تأثرا بخطاب الزعيم الكوري الشمالي بعد شفائه

2022-08-20 / 10:00

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق