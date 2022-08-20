تايوان: رصدنا 17 طائرة و5 سفن صينية حول الجزيرة

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 17 طائرة وخمس سفن صينية تعمل حول تايوان، اليوم السبت، مع مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية قرب الجزيرة.

وأضافت أنها تشمل أربع طائرات عبرت خط الوسط في مضيق تايوان، وهو حاجز غير رسمي بين الجانبين.

وأجرت الصين، التي تعتبر تايوان إقليما تابعا لأراضيها، مناورات حربية وتدريبات عسكرية حول الجزيرة، هذا الشهر؛ للتعبير عن غضبها من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

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