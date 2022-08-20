تارودانت : توقيع إتفاقية شراكة لإحداث مركز جامعي لكرة القدم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية المنعقدة شهر يوليوز المنصرم، على اتفاقية شراكة تقضي بإحداث مركز جامعي لكرة القدم بإقليم تارودانت بكلفة 120 مليون درهما.

وسينجز هذا المركز بشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعمالة إقليم تارودانت، وولاية جهة سوس ماسة، وجماعة تارودانت، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ويهدف هذا المشروع إلى النهوض بممارسة الرياضة على صعيد إقليم تارودانت، وأجرأة استراتيجية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتطوير التكوين وإبراز المواهب الواعدة التي تزخر بها هذه المنطقة.

ويتألف المركز الجامعي لكرة القدم بتارودانت من أربعة أقطاب، الأول منها قطب إداري يضم مكتب المدير والكتابة ومكاتب الإدارة وفضاء لتسيير المعدات ومخازنا للوازم الرياضة.

أما القطب الثاني فهو مخصص للتعليم والتعلم، بحيث يشتمل على قاعات وأقسام للدراسة وقاعة للندوات وقاعة للمعلوميات وقاعة للأساتذة والمؤطرين واستقبال الزوار والأولياء.

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