المنتخب المغربي لكرة الطاولة يشارك في بطولة إفريقيا بالجزائر
هبة بريس
يشارك المنتخب المغربي لكرة الطاولة ذكورا وإناثا في بطولة إفريقيا للعبة، المقررة ما بين 3 و9 شتنبر المقبل بالجزائر.
وفي ما يلي لائحة المنتخب المغربي “ذكور”:
رفيق أكويدا
سفيان هرب
سليم كرم
سامي الفشتالي
أيوب معطاوي
أدم غونيم
بلال كورماج
مروان سرجين
لائحة المنتخب المغربي “إناث”:
إيناس أوطولا
صوفيا الركراكي
دينا نرجس برادة
مريم بريد
ملاك غونيم
زينب خريبش
فاطمة الزهراء شبيلي
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تعليق واحد
مزل مبغيتو ديرو النفس سادين عليكم الباب وكدخلو من شراجم باز على ذل ولينا فيه