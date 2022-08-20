المنتخب المغربي لكرة الطاولة يشارك في بطولة إفريقيا بالجزائر

2022-08-20 / 12:53
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هبة بريس

يشارك المنتخب المغربي لكرة الطاولة ذكورا وإناثا في بطولة إفريقيا للعبة، المقررة ما بين 3 و9 شتنبر المقبل بالجزائر.

وفي ما يلي لائحة المنتخب المغربي “ذكور”:

رفيق أكويدا

سفيان هرب

سليم كرم

سامي الفشتالي

أيوب معطاوي

أدم غونيم

بلال كورماج

مروان سرجين

لائحة المنتخب المغربي “إناث”:

إيناس أوطولا

صوفيا الركراكي

دينا نرجس برادة

مريم بريد

ملاك غونيم

زينب خريبش

فاطمة الزهراء شبيلي

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تعليق واحد

  1. مزل مبغيتو ديرو النفس سادين عليكم الباب وكدخلو من شراجم باز على ذل ولينا فيه

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