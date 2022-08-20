برلمان الجبل الأسود يحجب الثقة عن الحكومة

2022-08-20 / 12:16
1
هبة بريس - وكالات

وافق برلمان الجبل الأسود (مونتينيغرو)، السبت، على حجب الثقة عن الحكومة، ما يمهد الطريق لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية في هذا البلد.

وأُقر اقتراح حجب الثقة، ليلة الجمعة – السبت، بتأييد 50 نائبا مقابل اعتراض نائب واحد فقط، في حين قاطع الجلسة بقية نواب البرلمان المكون من 81 مقعدا.

وقال النائب دانيال زيفكوفيتش الذي تقدم باقتراح حجب الثقة “نحن بحاجة إلى انتخابات مبكرة، وحكومة مستقرة”.

وجاء هذا الاقتراح بعد حجب الثقة في شباط/فبراير عن الحكومة السابقة برئاسة زدرافكو كريفوكابيتش التي بقيت 14 شهرا فقط في السلطة.

وما أجج التوتر السياسي منذ أسابيع توقيع الحكومة لاتفاق جديد مثير للجدل مع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية يشمل قضايا عدة بينها توفير إطار تنظيمي لممتلكات الكنيسة، بما في ذلك الكنائس والأديرة.

وأشاد دريتان أبازوفيتش رئيس وزراء الجبل الأسود بالاتفاق، معربا عن أمله بأن يساهم بتحسين العلاقات بين المجموعات المتناحرة داخل البلاد، وخاصة بين الأحزاب الموالية لصربيا وتلك الموالية للغرب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تايوان: رصدنا 17 طائرة و5 سفن صينية حول الجزيرة

تايوان: رصدنا 17 طائرة و5 سفن صينية حول الجزيرة

2022-08-20 / 13:16
Photo of الشرطة الأمريكية تتجه إلى استخدام الدراجات الكهربائية

الشرطة الأمريكية تتجه إلى استخدام الدراجات الكهربائية

2022-08-20 / 11:50

محملة بالزيت والقمح.. سفينتا حبوب تغادران أوكرانيا

2022-08-20 / 11:12
Photo of بكاء شديد تأثرا بخطاب الزعيم الكوري الشمالي بعد شفائه

بكاء شديد تأثرا بخطاب الزعيم الكوري الشمالي بعد شفائه

2022-08-20 / 10:00
Photo of سبتة المحتلة ..نجاة 3 شبان مغاربة من محاولة اغتيال بالرصاص

سبتة المحتلة ..نجاة 3 شبان مغاربة من محاولة اغتيال…

2022-08-19 / 23:26
Photo of إسبانيا.. تواصل اشتعال حريق غابات ضخم في منطقة فالنسيا

إسبانيا.. تواصل اشتعال حريق غابات ضخم في منطقة فالنسيا

2022-08-19 / 22:02
Photo of تراجع منسوب “الدانوب ” يكشف هياكل سفن غرقت في الحرب العالمية الثانية

تراجع منسوب “الدانوب ” يكشف هياكل سفن غرقت في…

2022-08-19 / 20:56
Photo of وزير تونسي سابق يعتصم رفقة أسرته في مطار قرطاج

وزير تونسي سابق يعتصم رفقة أسرته في مطار قرطاج

2022-08-19 / 19:35
Photo of عواصف إيطاليا وفرنسا والنمسا..أطفال من بين القتلى

عواصف إيطاليا وفرنسا والنمسا..أطفال من بين القتلى

2022-08-19 / 18:34
Photo of أردوغان: إعادة تبادل السفراء مع إسرائيل خطوة مهمة

أردوغان: إعادة تبادل السفراء مع إسرائيل خطوة مهمة

2022-08-19 / 16:48

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق