تاونات: هبات ملكية الى الشرفاء الصافيين وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة

2022-08-20 / 12:04
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هبة بريس

أشرف وفد من الحجابة الملكية، بقرية ابا محمد (إقليم تاونات) على تسليم هبات ملكية إلى الشرفاء الصافيين، والى أشخاص معوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة الموسم السنوي لمولاي بوشتى الخمار.

وسلم الوفد الذي ترأسه محمد سعد الدين سميج، مكلف بمهمة بالحجابة الملكية، أيضا، مساعدات مالية لأسر معوزة وأشخاص مصابين بأمراض مزمنة، وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن كمية من الألبسة لأطفال يتامى أو منحدرين من أسر معوزة.

وجرى تسليم الهبة بضريح الولي الصالح خلال حفل ديني بحضور عامل إقليم تاونات، صالح دحا، ومنتخبين وسلطات محلية وعدد من الشرفاء.

واستهدفت هذه الالتفاتة الملكية تقديم الدعم للأسر المحتاجة والمرضى المنحدرين من الاقليم، إسنادا لهم في مواجهة تكاليف المعيشة.

وجرى خلال هذا الحفل رفع أكف الضراعة إلى الله العلي القدير بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبأن يحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.

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