الشرطة الأمريكية تتجه إلى استخدام الدراجات الكهربائية

هبة بريس - وكالات

انتشر استخدام الدراجات الكهربائية لتلبية أغراض النقل والمواصلات بفضل مساهمتها في الحفاظ على البيئة، وتتجه دوريات الشرطة في الولايات المتحدة حاليا للاعتماد عليها أيضا بدلا من الدراجات النارية.

وتمتاز الدراجات الكهربائية بكونها سهلة التحكم والقيادة، ما يعني زيادة سرعة حركة ضباط الشرطة وأمان تنقلهم، وهي منخفضة التكلفة أيضا، ما دفع مديري أقسام الشرطة إلى التوجه نحو تزويد الدوريات بها.

وأثبتت الدراجات الكهربائية في قسم شرطة ”مينلو بارك“ في كاليفورنيا، فائدتها في ملاحقة المشتبه بهم، بعد تعديل شكلها وملحقاتها بما يناسب استخدامات الشرطة.

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وقال جيف سكانلان، من شركة ”بيديجو“ الأمريكية التي باعت الدراجات لقسم الشرطة: ”قبل حوالي أسبوع جاء إلينا ضابط دورية ليروي قصة التقاطه لسارق دراجات كان قد لاحقه باستخدام الدراجة الكهربائية“.

وتابع: ”لم يكن الشرطي ليقبض على السارق لو أنه استخدم دراجة نارية عادية لأنها بطيئة، وفي الوقت اللازم لتصل سيارة شرطة لملاحقته، يكون السارق قد هرب“؛ وفقا لموقع إليكتريك.

وتسمح الدراجة الكهربائية للشرطة بأن يغطوا مساحات كبيرة في دورياتهم وفي وقت قليل، ما يجعلهم أكثر حضورا بين الناس، بفضل المحرك الكهربائي السريع للدراجة.

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