مسرح الجريمة - صورة تعبيرية

انتحار عميد شرطة داخل فندق بالعروي.. أمن الناظور يفتح بحثا قضائيا

2022-08-20 / 10:44
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هبة بريس

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات إقدام عميد شرطة يعمل بالأمن العمومي بنفس المدينة على وضع حد لحياته.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المعني بالأمر، الذي كان يخضع لمتابعة طبية نفسية ويستفيد حاليا من عطلته السنوية، بوضع حد لحياته داخل غرفة فندق بمدينة العروي، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، ويحتمل أن لها ارتباطات بمشاكل وخلافات أسرية.

وقد تم إيداع جثة الهالك رهن التشريح الطبي، في وقت تتواصل الأبحاث في المحيط الوظيفي والاجتماعي للهالك من أجل تحديد أية معطيات قد تساعد في كشف خلفيات هذه القضية.

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تعليق واحد

  1. لان ضغط العمل قوي عليه مع المهاجرين الافارقة الذين فتحت لهم الحدود ليمروا

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