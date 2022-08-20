انقطاع الماء يخرج ساكنة إنجيل ببولمان للاحتجاج

2022-08-20 / 10:36
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هبة بريس

نظمت ساكنة مركز جماعة إنجيل ببولمان، وقفة احتجاجية يوم أمس الجمعة، من جديد بعد أشكال احتجاجية مختلفة نظموها في وقت سابق بسبب الانقطاع المتكررة للماء الصالح للشرب، سبق أن أعطيت لهم وعود بإيجاد حلول عملية للمشكل، لكن دون جدوى.

الوقفة الإحتجاجية نظموها ضد الجهات المسؤولة على تدبير الماء، بسبب المشاكل التي يعانونها جراء هذه الانقطاعات التي تزيد من معاناتهم اليومية للتزود بالمادة بالكمية الكافية لحاجياتهم.

وأثارت الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب وغيابها من الدواوير التابعة للجماعة التي تعاني من أزمة عطش، غضب السكان الذي خرجوا للاحتجاج سيما منذ بداية فصل الصيف بسبب التعثرات المستمرة في البئر المستحدث من أجل توفير مياه الشرب بالمنطقة.

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