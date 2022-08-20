بكاء شديد تأثرا بخطاب الزعيم الكوري الشمالي بعد شفائه

هبة بريس - وكالات

تداول مغردون مقطعا يظهر بكاء شديدا لجنود من كوريا الشمالية، تأثرا بخطاب زعيمهم كيم جونغ أون.

ووفقا للقطات التي بثها التلفزيون الحكومي في بيونغ يانغ، ظهر الزعيم الكوري الشمالي وسط الفرق الطبية التي ساعدت في مكافحة كورونا داخل البلاد، حيث أشاد بجهودهم.

وظهر الجنود وهم يبكون بشدة تأثرا بخطاب كيم، خاصة أنه أول لقاء له عقب شفائه من الحمى التي كان قد أعلن عن إصابته بها.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، في مايو الماضي، تفشي وباء كورونا في البلاد، فيما أشارت وسائل إعلام إلى إصابة الزعيم الكوري الشمالي بحمى خلال الأيام الماضية.

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