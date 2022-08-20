إيطاليا: وفاة مهاجر مغربي في حادثة شغل مؤلمة نواحي بريشيا

2022-08-20 / 09:41
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عبد اللطيف الباز/ هبة بريس

لقي مهاجر مغربي مصرعه، بسبب حادثة شغل وصفت بالخطيرة قد غمرته بلاطة مفصولة عن رافعة جسرية متحركة موجودة داخل الشركة بضواحي مدينة بريشيا شمال إيطاليا.

وحسب مصادر الجريدة فإن الضحية المدعو قيد حياته( م . ش )، والبالغ من العمر 28 سنة، كان يعمل بشركة في فيا اديل اكولوغيا بورغ سان جاكومو، حيث عثر عليه ، ملقى على الأرض بعد أن فارق الحياة.

ووفق المصدر ذاته الحادثة التي لم تترك مجالا لإنقاذه بالرغم من سرعة تدخل فرق الإنقاذ بكل تلاوينها،حيت فقد السيطرة على الرافعة انقلبت أثناء مناورة ،بواسطة لوحة معدنية من الحجم الكبير فقد توازنه ليقع أرضا ،إلا أن المهاجر المغربي كان قد فارق الحياة ساعات قبل ذلك حسب المعاينة الأولية للأطباء.

ومباشرة بعد إشعارها بالحادثة انتقلت السلطات الإيطالية وباشرت التحقيق في الحادثة لكشف حيثياتها، التي اشرفت على نقل جثة الضحية الى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل تحت إشراف المدعي العام.

الضحية المغربي خلفا حزنا شديدا داخل نفوس أفراد الجالية حيت كان وجها مألوفا لدى مغاربة بريشيا والنواحي الذين تلقوا خبر وفاته بالمفاجأة .

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