طقس السبت.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، استمرار الطقس حارا محليا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، هضاب الفوسفاط و والماس، وكذا بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكثل ضبابية، وأمطار جد خفيفة بالواجهة المتوسطية، والسهول الأطلسية وشمال-غرب الأقاليم الجنوبية، مع نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية بالأقاليم الجنوبية ومرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد.

وستكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة بقطرات متفرقة بكل من الريف، وجنوب المنطقة الشرقية والمناطق الغربية المجاورة للأطلس. ويرتقب تناثر حبات من الغبار بالأقاليم الجنوبية، بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مع هبوب رياح معتدلة بمنطقة طنجة، وجنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى على طول الساحل الأطلسي.

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