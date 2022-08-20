لأول مرة.. جميلة البدوي و فتاح الجريني يعلنان عن زواجهما

نجلاء مزيان

أعلن كل من الفنانين جميلة البدوي و عبد الفتاح الجريني عبر صفحاتهما بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، عن زواجهما رغم نفيهما الخبر لسنوات.

و اختار الفنانين إعلان خبر زواجهما موازاة و احتفالهما بليلة الحناء، حيث عمدا إلى توثيق هذه المناسبة بصور و مقاطع فيديوهات قاما بتقاسمها مع متابعيهما.

و من المرتقب أن يحتفلا الثنائي بزفافهما يومه السبت الموافق ل 20 غشت بمدينة الدار البيضاء و بحضور مشاهير الفن بالمغرب و الوطن العربي.

و حرص كل من جميلة البدوي و عبد الفتاح الجريني على الاحتفال بالمغرب وسط أصدقائهم و أقاربهم و كذا إبراز التقاليد المغربية الأصيلة.

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