لأول مرة.. جميلة البدوي و فتاح الجريني يعلنان عن زواجهما

2022-08-20 / 09:44
0
نجلاء مزيان

أعلن كل من الفنانين جميلة البدوي و عبد الفتاح الجريني عبر صفحاتهما بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، عن زواجهما رغم نفيهما الخبر لسنوات.

و اختار الفنانين إعلان خبر زواجهما موازاة و احتفالهما بليلة الحناء، حيث عمدا إلى توثيق هذه المناسبة بصور و مقاطع فيديوهات قاما بتقاسمها مع متابعيهما.

و من المرتقب أن يحتفلا الثنائي بزفافهما يومه السبت الموافق ل 20 غشت بمدينة الدار البيضاء و بحضور مشاهير الفن بالمغرب و الوطن العربي.

و حرص كل من جميلة البدوي و عبد الفتاح الجريني على الاحتفال بالمغرب وسط أصدقائهم و أقاربهم و كذا إبراز التقاليد المغربية الأصيلة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كوثر براني للمتنمرين :” للأسف ولا من معايير الجمال الشفط و النفخ”

كوثر براني للمتنمرين :” للأسف ولا من معايير الجمال…

2022-08-20 / 14:47
Photo of غنى “بلاي باك” …نقابة الموسيقيين المصرية تُغَرِّم محمد فؤاد 20 ألف جنيه

غنى “بلاي باك” …نقابة الموسيقيين المصرية تُغَرِّم محمد فؤاد…

2022-08-19 / 21:07
Photo of بسبب آخر ظهور لها ..شرين عبد الوهاب تحظى بتعاطف رواد منصات التواصل الاجتماعي

بسبب آخر ظهور لها ..شرين عبد الوهاب تحظى بتعاطف…

2022-08-19 / 13:53
Photo of مصدر ينفي لهبة بريس دعوة رحمة رياض لإحياء حفل عيد الشباب

مصدر ينفي لهبة بريس دعوة رحمة رياض لإحياء حفل…

2022-08-19 / 11:42
Photo of إختتام “مهرجان الشواطئ رابافريكا” المنظم من طرف وزارة الثقافة

إختتام “مهرجان الشواطئ رابافريكا” المنظم من طرف وزارة الثقافة

2022-08-18 / 19:30
Photo of تأجيل محاكمة زوجة الميلودي إلى فاتح شتنبر

تأجيل محاكمة زوجة الميلودي إلى فاتح شتنبر

2022-08-18 / 15:37
Photo of محمد لخياري لهبة بريس :” أناشد سعد لمجرد و دنيا بطمة للإلتفات لخديجة البيضاوية”

محمد لخياري لهبة بريس :” أناشد سعد لمجرد و…

2022-08-18 / 14:30
Photo of في ذكرى ميلادها…رجوى الساهلي توجه رسالة مؤثرة لنجلتها

في ذكرى ميلادها…رجوى الساهلي توجه رسالة مؤثرة لنجلتها

2022-08-18 / 10:54
Photo of في جو عائلي.. إيمان بطمة تحتفل بخطوبتها

في جو عائلي.. إيمان بطمة تحتفل بخطوبتها

2022-08-18 / 09:30
Photo of حسناء مومني لهبة بريس:” لم أقم بأي عملية تجميل هو فقط فلتر”

حسناء مومني لهبة بريس:” لم أقم بأي عملية تجميل…

2022-08-17 / 19:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق