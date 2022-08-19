سبتة المحتلة ..نجاة 3 شبان مغاربة من محاولة اغتيال بالرصاص

2022-08-19 / 23:26
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هبة بريس - متابعة

قالت صحيفة “El Faro” الاسبانية، أن 3 شبان مغاربة تعرضوا أمس الخميس، لاطلاق النار في شارع “كلاوديو فاسكيز” بمدينة سبتة المحتلة.

وأضافت الصحيفة الاسبانية ، ان الشبان المغاربة كانوا على متن سيارتهم ، قبل ان يتعرضوا لمحاولة التصفية الجسدية.

وبحسب “الفارو ” فان الشبان الثلاثة تقدموا بشكاية إلى مصالح الشرطة بمدينة سبتة، بعد أن تعرضوا لإطلاق نار من قبل سائق دراجة نارية، قام بملاحقاتهم على الساعة 4:00 صباحًا على مستوى منطقة ” أفينيدا كابيتان كلاوديو فاسكيز”.

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