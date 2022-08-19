صورة تعبيرية

العروي .. العثور على عميد شرطة منتحرا داخل غرفة وحدة فندقية

2022-08-19 / 21:01
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هبة بريس – وجدة

أقدم رجل أمن برتبة عميد تابع للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالناظور، على وضع حدا لحياته اليوم الجمعة 19 غشت الجاري، داخل غرفة تابعة لوحدة فندقية بمدينة العروي.

وبحسب مصادر مطلعة لموقع “هبة بريس”، فالضحية تم العثور على جثته معلقة بواسطة حبل بمكيف هوائي داخل غرفة تابعة لفندق في العروي.

وفور علمها بالخبر، انتقلت عناصر الشرطة القضائية والعلمية إلى عين المكان لمعاينة الجثة ورفعها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني من أجل اخضاعها للتشريح الطبي، وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة لتحديد حيثيات وأسباب الوفاة.

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