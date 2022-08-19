تراجع منسوب “الدانوب ” يكشف هياكل سفن غرقت في الحرب العالمية الثانية

هبة بريس - وكالات

أدّت أسوأ موجة جفاف تشهدها أوروبا منذ سنوات إلى انخفاض منسوب المياه في نهر الدانوب لأدنى مستوياته منذ ما يقارب القرن، ما كشف عن هياكل عشرات السفن الحربية الألمانية التي غرقت خلال الحرب العالمية الثانية، وهي محملة بالمتفجرات، بالقرب من ميناء براهوفو الصربي المطلّ على النهر.

كانت هذه السفن من بين مئات أغرقها أسطول ألمانيا النازية في البحر الأسود في نهر الدانوب في عام 1944 أثناء انسحابه أمام تقدّم القوات السوفييتية. ولا تزال هذه السفن تُعيق حركة الملاحة النهرية أثناء انخفاض مستوى المياه.

ومع ذلك، كشف الجفاف هذا العام، الذي يعتبره العلماء نتيجة للاحتباس الحراري، عن أكثر من 20 هيكلاً على امتداد نهر الدانوب بالقرب من براهوفو في شرق صربيا. ولا يزال الكثير منها يحتوي على أطنان من الذخيرة والمتفجرات، ما يشكل خطراً على حركة الملاحة.

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