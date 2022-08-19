لمناقشة ملف الصحراء ..زيارة مرتقبة لدي ميستورا للجزائر وموريتانيا

هبة بريس - الرباط

يرتقب أن يقوم المبعوث الأممي المكلف بملف الصحراء، ستافان دي ميستورا، ما بين شهري شتنبر وأكتوبر من السنة الجارية، بزيارة إلى الجزائر وموريتانيا لمناقشة قضية الصحراء المغربية باعتبار هاتين الدولتين معنيتين بالصراع المفتعل خاصة الجزائر التي تعد طرفا رئيسا في القضية .

دي ميستورا كان قد قال بعد زيارة له للمغرب شهر يوليوز الماضي بأنه سيقوم بزيارة أخرى في الفترة المقبلة لباقي الأطراف المعنية بالنزاع، بعدما اكتفى بزيارة العاصمة المغربية الرباط ولقاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بحضور السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة عمر هلال.

واكد ناصر بوريطة خلال المحادثات التي اجراءها مع المبعوث الاممي لملف الصحراء في إبانه على سعي المملكة المغربية من أجل ايجاد حل سياسي لقضية الصحراء ، قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.

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