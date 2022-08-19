العرائش ..مصرع طفل بوادي اللكوس

2022-08-19 / 20:14
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هبة بريس - العرائش

لقي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه أمس الخميس، بعدما جرفه واد اللوكوس بإقليم العرائش.

وبحسب مصادر محلية ، فان الضحية كان قد توجه رفقة شقيقه وبعض اصدقائه الى الوادي المذكور للسباحة قبل ان يجرفه تيار مائي ما ادى الى غرقه .

وقد تم اخراج جثة الطفل كما تم إعلام السلطات المحلية التي حلت بعين المكان لفتح تحقيق ونقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.

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‫7 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله الشواطئ المغربية حصدت ةمن الأرواح ما لم تحصده الحرب في اوكرانيا

  2. انا لله وانا اليه راجعون لهذا السبب السياحة الجبلية احسن من السياحة الشاطئية ضحايا البحر هذه السنة أرقام مهولة

  7. حضيو ولادكم الله يخفظ الحوادث دالغرق كتارو نطلب من الله السلامة والخفظ

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