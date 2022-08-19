العرائش ..مصرع طفل بوادي اللكوس

هبة بريس - العرائش

لقي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه أمس الخميس، بعدما جرفه واد اللوكوس بإقليم العرائش.

وبحسب مصادر محلية ، فان الضحية كان قد توجه رفقة شقيقه وبعض اصدقائه الى الوادي المذكور للسباحة قبل ان يجرفه تيار مائي ما ادى الى غرقه .

وقد تم اخراج جثة الطفل كما تم إعلام السلطات المحلية التي حلت بعين المكان لفتح تحقيق ونقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.

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