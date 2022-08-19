تارودانت : إستمرار فاجعة ريان ..سقوط طفلة في بئر مهجور
ع اللطيف بركة : هبة بريس
في حادث مماثل لما وقع للطفل ريان، وفي غياب تطبيق التعليمات من طرف السلطات لعدم غلق الآبار المهجورة، لقيت طفلة في ربيعها السادس مصرعها، يوم أمس الخميس، في حادث ماساوي إهتزت له الافئدة، بعد سقوطها في بئر مهجورة عمقها 60 متر ، بجماعة إكلي بدوار شامة دائرة اولاد برحيل ضواحي تارودانت
ووفق مصادر الجريدة، فالطفلة الضحية كانت تلعب بالقرب من البئر وفي غفلة من أسرتها، توجهت للبئر وسقطت لتنتهي حياتها بهذا الشكل المأساوي بسبب الاهمال.
وحسب المصادر ذاتها فقد تدخل رجال الوقاية المدنية، لانتشال جتثها ونقلها مستودع الاموات بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي، في حين فتحت مصالح الدرك تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.
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8 تعليقات
اطالب السيد لفتيت بفتح تحقيق مع السلطات المحلية المسؤولة عن هذا الأهمال والتقصير في واجبهم المهني بالسهر على اغلاق الابار العشواىية التي تشكل خطرا على حياة الاطفال واليوم ها نحن نعيش فاجعة ريان اخرى
انها ضحية التسيب و الاهمال من جميع الأطراف لا من قبل محيطها ولا من قبل الابوين.
لما كل هذا الاستهتار بالقوانين وخصوصاً ان حادثة الطفل ريان لازالت لم تفارق اذهاننا.
يستحق صاحب البءر أقصى العقوبات لأنه تهاون في تطبيق تعليمات السلطات في ولم يعرها اهتماما
لا حولة ولا قوة الا بالله
يجب تقنين حفر الابار
خاص يتعاقب كل شخص يحفر بئر ويخليه هاكاك
خاص الاباء يديرو احتياط ويحضيو ولادهوم