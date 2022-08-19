الوزير التونسي المعتصم

وزير تونسي سابق يعتصم رفقة أسرته في مطار قرطاج

2022-08-19 / 19:35
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هبة بريس - وكالات

قرر وزير الشؤون الدينية التونسي السابق نور الدين الخادمي الدخول رفقة أسرته في اعتصام مفتوح داخل بهو مطار تونس قرطاج الدولي احتجاجا على “منعه” من السفر .

وقال الخادمي في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه سيخوض اعتصاما مفتوحا بالمطار بعد “منعه من السفر للمرة السابعة دون موجب قانوني” بحسب تعبيره.

كما نشر الوزير السابق في صفحته أيضا، رسالة مفتوحة إلى الرئيس قيس سعيّد، قال فيها إنه “معتصم بالمطار مع أسرته إلى حين التمكن من السفر الذي هو حق شرعي ودستوري”.

وأضاف قائلا “تواصلت مع وزارة الداخلية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب وليس ضدي أي حكم قضائي أو تتبع قانوني”.

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‫2 تعليقات

  2. هناك من يعلق بمجرد ان يقع بصره على كلمة الدين و ان اريد بها دين مالي!!
    اتحسر الى ما وصلنا اليه من البطاح و جهل و تبعية و …

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