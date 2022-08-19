الملك محمد السادس

ذكرى ثورة الملك والشعب.. عفو ملكي على 542 شخصا

2022-08-19 / 19:16
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هبة بريس -

بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 542 شخصا، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وجاء في بلاغ لوزارة العدل بهذا الخصوص ان المستفدين من العفو هم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 433 نزيلا وذلك على النحو التالي:
– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 12 نزيلا
– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 419 نزيلا
– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 02 نزيلين اثنين
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 109 شخصا موزعين كالتالي:
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 37 شخصا
– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 04 أشخاص
– العفو من الغرامة لفائدة: 63 شخصا
– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 05 أشخاص
المجموع العام: 542

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