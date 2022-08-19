الصورة تعبيرية ومن الارشيف

حريق غابة “اغندور ” ضواحي الحسيمة ..4 طائرات “كنادير “تشارك في اخماد النيران

2022-08-19 / 19:04
0
هبة بريس - مكتب طنجة

تدخلت 4 طائرات من نوع “كنادير” ، اليوم الجمعة ، لدعم جهود فرق الاطفاء في السيطرة على حريق غابة جبل “أغندور” التابعة لتراب جماعة عبد الغاية السواحل بدائرة كتامة ضواحي الحسيمة .

ونفذت الطائرات الأربع ، عدة طلعات جوية لإخماد النيران التي لازالت مستعرة في اشجار الارز بسبب هبوب الرياح القوية وارتفاع درجة الحرارة .

ونشب الحريق في منطقة غابوية ببين قريتي تالغونت وبني عيسى، وانتشر بشكل سريع حيث اتى على مساحة غابوية شاسعة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة ..افتتاح متحف للذاكرة اليهودية بالمدينة العتيقة

طنجة ..افتتاح متحف للذاكرة اليهودية بالمدينة العتيقة

2022-08-19 / 18:48
Photo of توقيف شخص على خلفية “فيديو احداث الفوضى ورشق منزل بالحجارة” بالبيضاء

توقيف شخص على خلفية “فيديو احداث الفوضى ورشق منزل…

2022-08-19 / 18:08
Photo of بتنسيق مع “الديستي”.. أمن مكناس يوقف سيدة بحوزتها 1000 قرص مخدر

بتنسيق مع “الديستي”.. أمن مكناس يوقف سيدة بحوزتها 1000…

2022-08-19 / 17:52
Photo of حتى لاتتكرر فاجعة خريبݣة.. حافلات تتخلَّص من مسافريها بالطريق السيار

حتى لاتتكرر فاجعة خريبݣة.. حافلات تتخلَّص من مسافريها بالطريق…

2022-08-19 / 17:08
Photo of كورونا بالمغرب.. 86 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

كورونا بالمغرب.. 86 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

2022-08-19 / 16:31
Photo of فاجعة خريبكة.. حزب السنبلة يعزي ويندد بالواقع الصحي والطرقي

فاجعة خريبكة.. حزب السنبلة يعزي ويندد بالواقع الصحي والطرقي

2022-08-19 / 16:13
Photo of توقيف شخص وحجز 60 كلغرام من الحشيش ب”مارينا طنجة “

توقيف شخص وحجز 60 كلغرام من الحشيش ب”مارينا طنجة…

2022-08-19 / 15:55
Photo of مكتب المطارات: أزيد من 9,8 مليون مسافر حتى نهاية يوليوز

مكتب المطارات: أزيد من 9,8 مليون مسافر حتى نهاية…

2022-08-19 / 14:56
Photo of الداخلة: مداهمة منزل وسط الصحراء وتوقيف 19 مهاجر سري

الداخلة: مداهمة منزل وسط الصحراء وتوقيف 19 مهاجر سري

2022-08-19 / 13:15
Photo of فاجعة خريبكة.. شاهد من أبناء المنطقة: “حالة الطريق مزرية”

فاجعة خريبكة.. شاهد من أبناء المنطقة: “حالة الطريق مزرية”

2022-08-19 / 11:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق