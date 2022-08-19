حريق غابة “اغندور ” ضواحي الحسيمة ..4 طائرات “كنادير “تشارك في اخماد النيران
هبة بريس - مكتب طنجة
تدخلت 4 طائرات من نوع “كنادير” ، اليوم الجمعة ، لدعم جهود فرق الاطفاء في السيطرة على حريق غابة جبل “أغندور” التابعة لتراب جماعة عبد الغاية السواحل بدائرة كتامة ضواحي الحسيمة .
ونفذت الطائرات الأربع ، عدة طلعات جوية لإخماد النيران التي لازالت مستعرة في اشجار الارز بسبب هبوب الرياح القوية وارتفاع درجة الحرارة .
ونشب الحريق في منطقة غابوية ببين قريتي تالغونت وبني عيسى، وانتشر بشكل سريع حيث اتى على مساحة غابوية شاسعة .
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