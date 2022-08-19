الفريق الاشتراكي يجر وزير النقل ومدير وكالة السلامة الطرقية للمساءلة البرلمانية

2022-08-19 / 18:53
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

على إثر حادثة السير المأساوية التي أدت إلى انقلاب حافلة لنقل المسافرين بإقليم خريبكة، مخلفة 23 قتيلا و36 جريحا، طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بدعوة وزير النقل والتجهيز ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لعقد اجتماع يسائلهما ويسائل الحكومة عن مسؤوليتها في وقوع حوادث السير المأساوية التي تحصد أرواح الأبرياء من المواطنات والمواطنين.

وقد بادر الفريق الاشتراكي إلى مساءلة المسؤولين المعنيين طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، من أجل مناقشة أسباب ومسؤوليات الحادثة المأساوية وتدارس مآل وآفاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.

جدير بالذكر ان حادثا ماساويا اودى لحياة 23 شخصا اثر انقلاب حافلة على مستوى الطريق الرابطة بين خرييكة والفقيه بنصالح ، حيث تعالت الاصوات المطالبة بتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار مثل هاته المآسي .

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