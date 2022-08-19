صورة تعبيرية

بتنسيق مع “الديستي”.. أمن مكناس يوقف سيدة بحوزتها 1000 قرص مخدر

2022-08-19 / 17:52
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة 19 غشت الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في حيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وقد مكنت هذه العملية الأمنية من ضبط المشتبه فيها مباشرة بعد وصولها إلى مدينة مكناس على متن حافلة للنقل الطرقي للمسافرين، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على ألف (1000) قرص إكستازي مخدر، فضلا عن حجز هاتف نقال ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد كافة الامتدادات وضبط باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

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تعليق واحد

  1. انني فخور باجهزتنا الأمنية على يقظتها وعلى المجهودات والتضحيات الكبيرة التي يقدمونها من اجل محاربة المخدرات بكل اصنافها لما لها من ضرر صحي على الانسان واطالب بانزال اقصى العقوبات على هذه المجرمة التي تم توقيفها اليوم من طرف السلطات الامنية وهي تحمل معها اقراص مخدرة تود ترويجها بين اوساط الشباب لتخرب عقولهم وتسبب في ارتكاب جراىم وتشريد اسر

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