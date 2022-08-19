دوري النمسا.. المنتخب المغربي للمحليين يكتفي بإجراء مبارتين

هبة بريس

ذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، اليوم الجمعة، أن المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين ،الذي سيشارك في الدوري الدولي للنمسا ,الى جانب منتخبات قطر وجمايكا وغانا، سيكتفي بإجراء مباراتين فقط عوضا عن ثلاث.

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أن « اللجنة المنظمة للدوري الدولي للنمسا، أبلغت إدارة المنتخب الوطني للاعبين المحليين، صباح يومه الجمعة 19 غشت 2022، بأن النخبة الوطنية ستكتفي بإجراء مباراتين في هذه البطولة الدولية أمام كل من المنتخب القطري يوم السبت 20 غشت 2022 ومنتخب جامايكا يوم الثلاثاء 23 غشت 2022. »

وأوضحت اللجنة المنظمة، يضيف البلاغ ، أن المباراة التي كان من المنتظر أن تجمع بين المنتخب الوطني للاعبين المحليين ونظيره الغاني تم إلغاؤها بسبب تزامنها مع التزام المنتخب الغاني بخوض مقابلة ضد المنتخب النيجيري برسم التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للاعبين المحليين، بعدما حددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ما بين 26 و28 غشت 2022 موعدا لها.

وكان المنتخب الوطني للاعبين المحليين قد أجرى أمس الخميس أول حصة تدريبية بالنمسا تحسبا لمشاركته في هذا الدوري الدولي.

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