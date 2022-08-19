أردوغان: إعادة تبادل السفراء مع إسرائيل خطوة مهمة

هبة بريس - وكالات

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بأن قرار إعادة تبادل السفراء بين البلدين “خطوة مهمة” لدفع العلاقات في اتجاه إيجابي.

وأضاف أن تركيا “تفضل تعزيز التعاون والحوار على أساس احترام الجوانب ذات الحساسية المتبادلة”. وفق ما نقلت الرئاسة التركية اليوم الجمعة.

كما أشار بيان الرئاسة إلى أن الاتصال بين الرئيسين تناول العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية.

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