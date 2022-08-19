كورونا بالمغرب.. 86 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

2022-08-19 / 16:31
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 86 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 152 شخصا، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و 734 ألف و14 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و379 ألف و475 شخصا، مقابل 24 مليون و887 ألف و664 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 35 ألف و887 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و263 ألف و865 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و246 ألف و847 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الشرق (24)، طنجة تطوان الحسيمة (15)، والدار البيضاء سطات (14)، والرباط سلا القنيطرة (14)، وفاس مكناس (5)، ومراكش آسفي (5)، والداخلة وادي الذهب (3)، وسوس ماسة (2)، ودرعة تافيلالت (2)، وكلميم واد نون (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 749 حالة، في حين تم تسجيل حالة خطرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 23 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,4 في المائة.

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