انطونيو غوتيريس

غوتيريس: لن يكون لدينا غذاء كاف لعام 2023

2022-08-19 / 15:19
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هبة بريس - وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى ضمان وصول المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن عدم وصول المنتجات الروسية يسهم بعدم وجود غذاء كاف في العام المقبل 2023.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بعد وصوله اليوم إلى أوديسا: “يجب ضمان وصول المنتجات الغذائية والأسمدة، التي لا تخضع لعقوبات من روسيا الاتحادية، دون أي عوائق إلى الأسواق العالمية”.

وبحسب تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي نقلتها وكالة “رويترز”، فقد أكد غوتيريش أنه “من دون الأسمدة (الروسية) في عام 2022، قد لا يكون هناك ما يكفي من الغذاء في عام 2023”.

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