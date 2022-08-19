رئيس البرلمان العربي يهنئ المغرب بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب

هبة بريس

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الملك محمد السادس، وحكومة وبرلمان وشعب المغرب، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب التي توافق الـ 20 من شهر أغسطس من كل عام.

وأكد رئيس البرلمان العربي، على أن هذه الذكرى الوطنية الغالية تجسد صورة من صور التلاحم في مسيرة الكفاح الوطني الذي خاضه الشعب المغربي .

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقدير البرلمان العربي لما حققته المملكة المغربية من إنجازات ونهضة شاملة في كافة المجالات في ظل القيادة الحكيمة لجلالة ملك المغرب ، متمنيا لجلالته موفور الصحة ودوام العافية، وداعيا الله عز وجل للمملكة المغربية وشعبها العزيز دوام الأمن والاستقرار، ومزيداً من التقدم والازدهار.

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