صورة تعبيرية

رئيس البرلمان العربي يهنئ المغرب بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب

2022-08-19 / 14:48
0
هبة بريس

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الملك محمد السادس، وحكومة وبرلمان وشعب المغرب، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب التي توافق الـ 20 من شهر أغسطس من كل عام.

وأكد رئيس البرلمان العربي، على أن هذه الذكرى الوطنية الغالية تجسد صورة من صور التلاحم في مسيرة الكفاح الوطني الذي خاضه الشعب المغربي .

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقدير البرلمان العربي لما حققته المملكة المغربية من إنجازات ونهضة شاملة في كافة المجالات في ظل القيادة الحكيمة لجلالة ملك المغرب ، متمنيا لجلالته موفور الصحة ودوام العافية، وداعيا الله عز وجل للمملكة المغربية وشعبها العزيز دوام الأمن والاستقرار، ومزيداً من التقدم والازدهار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصدر من الخارجية : استدعاء الدبلوماسيين الذين تعرضوا للتخدير و السرقة في كولومبيا

مصدر من الخارجية : استدعاء الدبلوماسيين الذين تعرضوا للتخدير…

2022-08-19 / 00:38
Photo of سحب البيرو اعترافها بجمهورية الوهم ..اختراق للدبلوماسية المغربية وتحدي لكسب اليسار الكولمبي

سحب البيرو اعترافها بجمهورية الوهم ..اختراق للدبلوماسية المغربية وتحدي…

2022-08-18 / 21:10
Photo of قضية “بيغاسوس “..لحسن حداد ينتقد صمت منظمتي “فوربيدن وامنستي” وصحيفتي “لوموند” و”إلباييس”

قضية “بيغاسوس “..لحسن حداد ينتقد صمت منظمتي “فوربيدن وامنستي”…

2022-08-18 / 20:02
Photo of صفعة جديدة للانفصاليين.. البيرو تسحب اعترافها ب”الجمهورية الوهمية”

صفعة جديدة للانفصاليين.. البيرو تسحب اعترافها ب”الجمهورية الوهمية”

2022-08-18 / 17:40
Photo of مصادر تكشف ل”هبة بريس” تفاصيل تعرض ديبلوماسين مغاربة للسرقة بكولومبيا

مصادر تكشف ل”هبة بريس” تفاصيل تعرض ديبلوماسين مغاربة للسرقة…

2022-08-18 / 14:07
Photo of لشكر يستقبل سفير الصين ويؤكد: “حزبنا يدافع عن وحدة التراب وسيادة الدول على اراضيها”

لشكر يستقبل سفير الصين ويؤكد: “حزبنا يدافع عن وحدة…

2022-08-18 / 13:07
Photo of الغابون تخلد الذكرى الـ 62 لاستقلالها بسفارتها بمدينة العيون

الغابون تخلد الذكرى الـ 62 لاستقلالها بسفارتها بمدينة العيون

2022-08-18 / 11:42
Photo of الحكومة الموريتانية: تصريحات الريسوني “مردودة على صاحبها”

الحكومة الموريتانية: تصريحات الريسوني “مردودة على صاحبها”

2022-08-18 / 11:09
Photo of باحث موريتاني: نسجل قناعتنا بمغربية الصحراء وبراءتنا من الانفصاليين

باحث موريتاني: نسجل قناعتنا بمغربية الصحراء وبراءتنا من الانفصاليين

2022-08-18 / 09:18
Photo of “حقوق المستهلك” تطالب السفارة الفرنسية باعادة مصاريف التأشيرات المرفوضة للمغاربة

“حقوق المستهلك” تطالب السفارة الفرنسية باعادة مصاريف التأشيرات المرفوضة…

2022-08-17 / 20:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق