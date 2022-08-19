اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

الرصاص يلعلع بمكناس لتوقيف شخص هدد الأمن ب”سيفين”

2022-08-19 / 14:08
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هبة بريس

اضطر مقدم شرطة يعمل بولاية أمن مكناس، أمس الخميس، لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا الضرب والجرح، كان في حالة سكر واندفاع قويتين، وعرّض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وحسب مصالح ولاية الأمن، فإن دورية للهيئة الحضرية قد ضبطت المشتبه فيه على متن دراجة نارية وهو في حالة تلبس بحيازة سلاح أبيض من الحجم الكبير بداخل أحد الأسواق بمدينة مكناس، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وعرّض عناصر الشرطة لاعتداء وشيك بواسطة سيفين، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق عيار أصاب المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكّن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، من دفع الخطر الوشيك الناتج عن المشتبه فيه وحجز السيفين المستخدمين في هذا الاعتداء، وذلك قبل أن يتم نقله إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير المراقبة الطبية بالمستشفى رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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تعليق واحد

  1. يجب الضرب بيد من حديد على مثل هكذا اعمال اجرامية التي تحدث الذعر والرعب بين المواطنين وتزرع نوع من الشك والريبة والخوف الشيء الذي يترتب عنه اشياء سلبية كثيرة تنعكس على الاقتصاد والسياحة وغيرها من العوامل التي تعود بالخير على البلاد والعباد

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